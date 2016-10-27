За невыписку лекарств врачей будут привлекать к административной ответственности

Власти России намерены уже в 2017 году начать законодательно привлекать к ответственности врачей, которые отказали в выписке лекарств при наличии показаний к их применению, передает РИА Новости.

«В административном кодексе наказание врача о неназначении лекарственного препарата по показаниям отсутствовало. Эта коллизия сейчас устраняется, и в настоящее время находится на рассмотрении», — сообщила в интервью агентству начальница Управления лицензирования и контроля соблюдения обязательных требований Росздравнадзора Ирины Крупновой.

Он уточнила, что к врачам, нарушившим стандарты оказания медицинской помощи в это области, будет применяться мера административного наказания. Ирина Крупнова также подчеркнула, что речь идет, в том числе, и об отказе в выписке обезболивающих лекарств.