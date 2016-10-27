Кудрин назвал сроки снятия санкций с России

Экс-руководитель Минфина, председатель совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексей Кудрин прогнозирует с 2017 года смягчение антироссийских санкций западными странами. Об этом пишет «Интерфакс».

«Я предполагал, что санкции даже уже в конце этого года начнут снижаться, по всем моим оценкам и разговорам с политиками западными. Может, в этом году это не произойдет, но пока мой оптимизм сохраняется в отношении следующего года, что в следующем году начнется снижение», — считает Кудрин.

Он отметил, что снятие всех санкций будет не одномоментной отменой. Движение в сторону их ослабления будет постепенным.

«Я говорю "их отменят" — нет, начнется постепенное снижение, поэтапное. Может, с менее значимых экономически начнется санкций», — пояснил бывший глава Минфина.

Кудрин также считает, что противостояние России и США не приведет к войне, однако выразил обеспокоенность напряженной ситуацией и разговорами о возможном военном российско-американском конфликте.

«Я не верю в новую войну. Политические военные машины, системы как Запада, так и наши, достаточно понимают цену такого рода горячих конфликтов. Цена будет очень высокой, не будет выигрыша точно, и, скорее всего, будет серьезная претензия своих народов к этим политикам, которые пойдут на это», — отметил Кудрин.