Путин наградил Эмира Кустурицу орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил сербского кинорежиссера и музыканта Эмира Кустурицу орденом Дружбы за укрепление связей между народами и популяризацию русского языка и культуры за рубежом. Указ о награждении опубликован на официальном портале правовой информации.

Этим же указом орденом Дружбы были награждены глава американской компании «Лерман ЛЛС» Сьюзан Элизабет Лерман, директор Китайского государственного Большого театра Чэнь Пина и заместитель председателя Палаты представителей Национального собрания Белоруссии Виктор Гуминский.

Эмир Кустурица является югославским и сербским кинорежиссером. Помимо работы в кино, он известен как участник фолк-рок группы The No Smoking Orchestra, которая регулярно приезжает в Россию с концертами. Актер неоднократно высказывался в поддержку Владимира Путина и политики российского руководства. В 2012 году Кустурица присутствовал на церемонии инаугурации президента России.