В России в 2,5 раза выросло число сторонников визового режима с Украиной

Число опрошенных россиян, поддерживающих введение визового режима с Украиной, выросло более чем в два раза за два года, сообщает РБК со ссылкой на данные опроса «Левада-центра».

38% участников опроса, проведенного 23-26 сентября, выступили за то, чтобы отношения России с Украиной были «такими же, как с другими государствами — с закрытыми границами, визами, таможнями».

48% респондентов высказались за сохранение открытых границ без виз и таможни между Россией и Украиной. Восемь процентов выступили за объединение двух стран.

Издание отмечает, что в марте 2014 года за введение визового режима с Украиной выступили 16% опрошенных, 50% хотели сохранения безвизового режима, а 28% — объединения стран в одно государство.

РБК также приводит последние данные Киевского международного института социологии, согласно которым, на Украине в сентябре 2016 года 49% респондентов выступили за введение виз с Россией, 43% поддержали сохранение безвизовых отношений, а 3% хотели объединения стран. При этом в 2014 году за введение виз высказались 15% украинцев, против — 68%, а с объединением стран согласились 12% респондентов.

В начале октября спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил о подготовке законопроекта по введению визового режима с Россией в ответ на задержание ФСБ украинского гражданина Романа Сущенко, подозреваемого в шпионаже. В свою очерредь, МИД Украины рекомендовал гражданам страны воздерживаться от поездок в Россию. В Кремле пообещали ответить в случае введения Украиной визового режима.