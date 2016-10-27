ЦБ отозвал лицензии у трех банков

Банк России сообщил об отзыве лицензий на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций. Об этом сообщается на сайте регулятора.

С 27 октября 2016 года отозваны лицензии у «Энтузиастбанка» (Москва) , Кубанского универсального банка (Краснодар) и «Вестинтербанка» (Москва).

В сообщении ЦБ отмечено, что все три банка нарушали федеральное законодательство, регулирующее банковскую деятельность, и нормативные акты самого Банка России.

Так, «Вестинтербанк» и Кубанский универсальный банк вкладывали средства в активы низкого качества, не учитывая взятые на себя риски, что позволило регулятору усмотреть признаки возможного банкротства и отозвать лицензии.

«Энтузиастбанк» не предоставил ЦБ информацию, опровергающую подозрение в нарушении законов в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На момент лишения лицензии Вестинтербанк занимал 489-е место в банковской системе страны, «Энтузиастбанк» располагался на 608-й строчке рейтинга, а Кубанский универсальный банк — на 377-й.