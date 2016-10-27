Новый MacBook Pro оснастили сенсорной панелью

Новый ноутбук MacBook Pro, который презентовала сегодня компания Apple, оснащен сенсорной панелью TouchBar, сообщается на официальном сайте производителя, где идет онлайн-трансляция презентации.

Ноутбук от Apple получил увеличенный тачпад Force Touch и функцию настройки возможностей дисплея на клавиатуре.

Анонсированы два варианта цветового оформления корпуса — серебристый и темно-серый.

Кроме того, есть две версии MacBook Pro, отличающиеся диагональю экрана — 13 и 15 дюймов. Первая на 17% тоньше предыдущей модели ноутбука от Apple и на 200 граммов легче, вторая — на 20% тоньше своей предшественницы.

Напомним, сегодня СМИ сообщили о том, что новый iPhone может быть выпущен в трех вариантах, отличающихся диагональю экрана (4,7 дюйма, 5 дюймов и 5,5 дюйма), а также оснащенных стеклянными фронтальными панелями и задними крышками.