Власти Мальты пообещали не пустить «Адмирала Кузнецова» на дозаправку

Глава МИД Мальты Джордж Велла заявил, что власти страны не позволят корабельной группе ВМФ РФ во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» дозаправиться в портах республики. Об этом сообщает издание Times of Malta.

В свою очередь, российскому агентству РИА Новости в мальтийском ведомстве эту информацию подтвердили. Как подчеркнули в МИДе, республика не будет «дозаправлять какие-либо российские корабли, находящиеся в Средиземном море».

Ранее стало известно, что дозаправка российских кораблей может произойти в районе Мальты от танкера Черноморского флота. Об это сообщил экс-руководитель главного штаба ВМФ России Виктор Кравченко. При этом в Минобороны РФ назвали слухами сообщения о готовящемся заходе «Адмирала Кузнецова» в испанский порт Сеута для дозаправки.

Официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заверил, что «российская корабельная авианосная группа полностью обеспечена необходимыми запасами материальных ресурсов для выполнения задач в дальней океанской и морской зоне в автономном режиме».