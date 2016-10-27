Матвиенко назвала законы Яровой недоработанными

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что пакет антитеррористических законов Яровой-Озерова был принят без широкого предварительного обсуждения. В интервью «Интерфаксу» она подчеркнула, что негативная реакция общества является недоработкой властей.

Матвиенко заявила, что всегда была и остается сторонником диалога. По ее мнению, власть должна учитывать мнение не только системной оппозиции, получившей трибуну в парламенте, но и улавливать все настроения в обществе.

Главной задачей Совфеда и парламента РФ, по словам Матвиенко, является принятие законов, соответствующих нормам Конституции России. Она подчеркнула, что резонансные законы требуют обсуждения, разъяснения и учета аргументации оппонентов.

Как пример Матвиенко привела операторов сотовой связи, указавших, что реализация пакета Яровой-Озерова потребует больших расходов.

«Значит, надо было с ними на уровне правительства, министерства встретиться десять-пятнадцать раз, обсудить, просчитать, подготовить предложения. К сожалению, порой с этим запаздываем», – посетовала она, добавив, что Совфед уже сделал должные выводы.