Ричард Макларен назвал новую дату публикации второй части доклада по допингу

Председатель независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Макларен ожидает, что в начале декабря будет опубликована вторая часть доклада по использованию допинга в мировом спорте. Более подробная информация появится в ближайшие недели, сообщает пресс-служба организации.

Первая часть доклада комиссии Макларена, опубликованная 18 июля, была посвящена случаям подмен допинг-проб в России с 2012 по 2014 год.

Расследование, проведенное комиссией стало причиной недопуска множества российских спортсменов на бразильскую Олимпиаду, а также отстранения всей паралимпийской сборной России.

Ранее Макларен обещал, что вторая часть доклада выйдет в ноябре 2016 года.