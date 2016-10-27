Нидерланды получили из РФ новые данные о крушении МН17

Министр юстиции Ард ван дер Стер заявил, что власти Нидерландов получили от России дополнительные данные по крушению малайзийского «Боинга» в Донбассе, пишет издание Dutch News.

Эти сведения будут рассмотрены Международной следственной комиссией, которая устанавливает причины и обстоятельства катастрофы, после чего эксперты решат, полезны ли российские данные для расследования, передает телеканал NOS.

Кроме того, комиссии предстоит определить, содержатся ли в переданной российской стороной информации «обещанные радиолокационные данные».

Напомним, 22 сентября руководство российского концерна «Алмаз-Антей» объявило об имеющихся в его распоряжении радиолокационных данных воздушной обстановки в районе крушения малайзийского Boeing в Донбассе, выполнявшего рейс MH17, 17 июля 2014 года.

В концерне уточнили, что все эти данные были переданы российским компетентным органам для изучения и дальнейшей передачи голландской стороне.

При этом примерно месяц назад Международная следственная группа обнародовала свой — уже второй по счету — отчет о причинах крушения малайзийского «Боинга», причем основным выводом было обвинение России в том, что зенитно-ракетный комплекс «Бук», из которого сбили самолет, якобы доставлен из РФ и впоследствии возвращен на российскую территорию.