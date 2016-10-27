Минфин опроверг обсуждение налога на банковские вклады россиян

Заместитель министра финансов России Алексей Моисеев опроверг информацию о том, что в ведомстве обсуждается вопрос о возможном введении налогов на банковские депозиты, передает ТАСС.

«Минфин России не разрабатывает законопроект по налогообложению любых депозитов», — заверил Моисеев, добавив, что этот вопрос не обсуждается сейчас в правительстве в целом.

Между тем именно с подачи Моисеева в СМИ появилась новость о возможном введении в России налогов на банковские вклады граждан. Выступая 26 октября в Финансовом университете, замминистра финансов РФ заявил, что в мировой практике широко применяется налогообложение крупных депозитов.

«Я бы не сказал, что есть какой-то законопроект, который положен на бумагу, но мы думаем об этом как об одном из вариантов», — пояснил в своем выступлении Моисеев.