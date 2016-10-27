Мизулина предложила ввести новые виды наказания для родителей

На заседании комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству сенатор Елена Мизулина предложила законопроект о внесении изменений в Семейный кодекс РФ, предполагающий ввести новую форму воздействия на родителей — письменное предупреждение. Об этом пишет «Интерфакс».

«Мы предлагаем ввести новую форму в Семейный кодекс — предупреждение родителей, это как наиболее легкая форма ответственности. После чего идет ограничение и лишение родительских прав», — пояснила член Совфеда и подчеркнула, что эта норма будет применяться в случае, «если не установлено достаточно оснований для ограничения родительских прав».

Она считает, что форму предупреждения может утверждать Минобразования России.

Мизулина также отметила, что «уклонение от уплаты алиментов или алкоголизм» должно быть основанием не для лишения, а для ограничения родительских прав и предложила ввести социальное сопровождение для таких граждан.

Сенатор также считает, что «бедность, плохие жилищные условия, задолженность по оплате ЖКХ, отсутствие регистрации не должны быть основанием для ограничения родительских прав. В этих случаях нужно применять другие меры работы с семьей, оказывать ей поддержку».

Член Совета Федерации предложила внести поправки и относительно прав усыновителей: «Сейчас восстановление в правах усыновителей невозможно. Мы предлагаем узаконить возможность отмены усыновления в течение первых трех лет. А по истечению срока усыновитель приравнивается к родителю. Хочет отказаться — лишение родительских прав».

Наконец, предлагается внимательнее подойти к лишению родительских прав, если родители совершили умышленное преступление. В этом случае лишение может произойти только после вступления решения суда в законную силу. Мизулина предложила при этом обращать внимание на то, какое именно преступление было совершено, отмечает РБК.