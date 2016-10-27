17 стран предложили пополнить батальоны НАТО в Прибалтике и Польше

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что 17 государств изъявили желание принять участие в формировании батальонов Североатлантического альянса, которые будут базироваться в прибалтийских республиках и Польше, передает Reuters.

Список участников формирования батальонов был составлен по итогам встречи министров обороны стран альянса.

«Наши силы будут по-настоящему многонациональными. Это решение является безусловным заявлением: НАТО действует как единое целое. Атака на союзника будет рассматриваться как атака на всех нас», — заявил Столтенберг.

По его словам, было принято решение дополнить батальон под эгидой Канады в Латвии военными из Польши, Словении, Албании и Италии.

Франция, Бельгия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды и Хорватия отправят своих солдат в батальон в Литве, который будет возглавлять Германия.

Батальон в Эстонии под руководством Британии пополнят Франция и Дания, а подразделение под предводительством США в Польше — Великобритания и Румыния.

Напомним, ранее Столтенберг назвал страны, готовые усилить свое присутствие в рамках размещения военных сил НАТО в Черном море.