МИД обвинил Киев в отказе ответить на запрос о числе россиян в тюрьмах Украины

Киев отказывается отвечать на запрос Москвы о числе россиян, содержащихся в тюрьмах Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного МИД России по вопросам прав человека, демократии и верховенства права Константина Долгова.

«Украина до сих пор не ответила на нашу дипломатическую ноту, в которой содержалась просьба предоставить данные по находящимся в заключении россиянам на территории Украины, хотя это она обязана сделать это в соответствии с двусторонней консульской конвенцией и Венской конвенции. Но они уходят от ответа», — цитирует агентство слова Долгова.

Представитель МИД при этом подчеркнул, что Москва будет «добиваться этого ответа».

В свою очередь, исполнительный директор Харьковского землячества в России Александр Александров, выступил на заседании Комитета общественной поддержки жителей юго-востока Украины в Совете Федерации, рассказал о просьбе Константина Долгова предоставить данные по заключенным гражданам РФ во внутренней тюрьме харьковского отделения Службы безопасности Украины (СБУ) и харьковского следственного изолятора.

Александров уточнил, что Россия направила в посольство Украины ноту с запросом о предоставлении полной информации о россиянах, которые содержатся в местах лишения свободы на Украине, в начале июля.

В конце августа наблюдатели международных правозащитных организаций Amnesty International и Human Rights Watch сообщили, что в так называемой «секретной тюрьме» СБУ содержатся два россиянина.