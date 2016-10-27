России пообещали сотни новых нефтяных месторождений

Степень разведанности начальных суммарных ресурсов в РФ составляет 46%. В России могут быть открыты еще сотни нефтяных месторождений, в том числе десятки крупных. Об этом сказано в проекте «Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской Федерации до 2030 года», опубликованном на сайте Федерального агентства по недропользованию (Роснедр).

Доля запасов трудноизвлекаемой (ТрИЗ) нефти в России достигла 65 % и относится к категории недостаточно обеспеченных запасов полезных ископаемых. Доля этих запасов растет, в Росси она составляет две трети общих балансовых запасов и постоянно увеличивается за счет преимущественной выработки легкоизвлекаемых запасов.

В проекте сказано, что обеспеченность добычи разведанными запасами разрабатываемых месторождений составляет 35-36 лет, но без учета ТрИЗ она не превышает 20 лет.

«При нынешнем состоянии минерально-сырьевой базы (МСБ), без вовлечения в отработку ТрИЗ нефти, удержать достигнутый уровень добычи в период после 2020 года будет практически невозможно, поэтому нефть относится к числу недостаточно обеспеченных запасами полезных ископаемых», — предупреждает Роснедра.

Ведомство пояснило, что в последние годы запасы нефти в РФ растут за счет доразведки уже существующих месторождений, а не за счет открытия новых. Такая практика позволяет существенно увеличить коэффициент извлечения нефти.

Для поддержания добычи нефти на запланированном уровне Роснедра рекомендует в первую очередь вовлекать в оборот открытые, разведанные, но не разрабатываемые месторождения и залежи с ТрИЗ нефти.