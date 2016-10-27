СМИ узнали сумму покупки Вексельбергом доли Прохорова в «Русале»

Группа ОНЭКСИМ Михаила Прохорова продаст Sual Partners Виктора Вексельберга 12% из имеющихся 17% акций UC Rusal, сообщают «Ведомости» со ссылкой на три источника, близких к участникам сделки.

По их информации, к концу ноября в результате сделки группа Михаила Прохорова получит около 700 млн долларов.

Сбербанк уже одобрил финансирование Sual Partners на 350 млн долларов. Размер займа, который предоставит компании ВТБ, еще не определен.

26 октября основной владелец группы «Ренова» Виктор Вексельберг подтвердил, что покупает 12% ОНЭКСИМ.

«Это корректная информация. Сделка на выходе. Надеюсь, мы ее в ближайшее время заключим​», — сказал он.

Представитель ОНЭКСИМа отказался комментировать переговоры с «Реновой».

В начале июля 2016 года стало известно о продаже группой «Онэксим» 20% акций компании «Уралкалий» структурам, близким к хозяину «Уралхима» Дмитрию Мазепу.

За несколько дней до появления информации о сделке генеральный директор «Онэксим» Дмитрий Разумов сообщил, что компания решений о продаже активов не принимала.