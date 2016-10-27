Песков объяснил Украине выбор маршрута Путина

Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков рассказал о том, что власти страны не принимают к сведению мнение украинской стороны по вопросам посещения президентом РФ того или иного региона, включая Крым, сообщает РИА Новости.

«Украина традиционно выражает протесты, мы их традиционно не принимаем во внимание. Президент посещает те регионы, которые считает нужным», — заявил представитель Кремля и подчеркнул, что посещение Путиным регионов России «не касается других стран», в том числе и Украины.

Напомним, что российский лидер посетил форум Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Ялте, где встретился с участниками мероприятия.

Киевские власти направили ноту протеста в МИД России относительно этого визита президента.

Напомним, что украинская сторона уже выражала протест в связи с сентябрьским рабочим визитом Владимира Путина и премьер-министра Дмитрия Медведева в Керчь.