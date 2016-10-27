Песков ответил Звягинцеву на заявление о цензуре в искусстве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление кинорежиссера Андрея Звягинцева о цензуре в искусстве, сообщает агентство РИА Новости.

«Здорово, аргументировано написал. Я с большим уважением отношусь к его точке зрения, но я не во всем с ним согласен», — отметил официальный представитель Кремля.

В частности, Песков отметил, что чиновники, которые распоряжаются деньгами государства, выделяя средства на постановку спектаклей и создание фильмов, имеют право запретить сцены, противоречащие закону. По его мнению, это не является цезурой.

«Вопрос основной заключается вот в чем. Во первых, чиновники не относятся к этим деньгам как к своим — это не верный тезис абсолютно. Чиновники распоряжаются деньгами государства в интересах этого самого государства. Грубо говоря, если государство считает, что курение вредит здоровью, то государство вправе сказать, чтобы в кино никто не курил, если оно платит за это деньги. Можно ли назвать это цензурой? Нельзя», — подчеркнул Песков.

Дискуссия на эту тему началась после слов художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, которые он произнес 24 октября на съезде Союза театральных деятелей России. Райкин заявил, что запрет цензуры — это «величайшее событие векового значения», а у кого-то «чешутся руки» это изменить. Он также отметил, что якобы оскорбленные люди закрывают выставки и спектакли, при этом, власть сохраняет по отношению к ним нейтралитет.

На заявления Райкина остро отреагировал лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов. «Дьявол всегда соблазняет свободой! А под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты», — цитирует его слова «Дождь».

Андрей Звягинцев, в свою очередь, заявил, что, исходя из логики руководства страны, «деньги, которыми они распоряжаются, принадлежат им», а «деньги, на которые они "заказывают" свои агитки, взяты у народа».

«...я хочу, чтобы Райкин назвал хоть один случай, когда кто-то пытался ему что-то навязать или запретить. И тогда мы вернемся в начало этой дискуссии», — заявил в ответ Дмитрий Песков. Он также призвал «Ночных волков» извиниться за оскорбления в адрес Райкина.