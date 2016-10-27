В Москве заработала новая система задержания превышающих скорость водителей

В Москве начала работу система «Пит-стоп», позволяющая оперативно получать данные о водителях, нарушающих скоростной режим. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

В распоряжение сотрудников ДПС поступили 50 ноутбуков (комплекс АПК «Барс»), подключенных к единому информационному пространству правительства Москвы и УГИБДД.

В них содержится информация с 934 автоматических камер, которая позволяет оперативно получать информацию о нарушениях скоростного режима в зоне патрулирования экипажа ДПС. Система может построить маршрут задержания нарушителя, а решение о его преследовании и задержании примут сотрудники ДПС.

Правозащитники считают, что для эффективной работы системы необходимо суметь доказать, что в период между выявленным нарушением и задержанием машины не менялся водитель.

«Все это позволяет предположить, что как минимум законность действий ГИБДД весьма спорна, а это, как следствие, позволит нарушителям уходить от ответственности, используя процессуальные нюансы», — заявил изданию адвокат движения автомобилистов «Свобода выбора» Сергей Радько.