Захарова пообещала представить ООН факты нарушений США обязательств по Сирии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пообещала, что Россия распространит в СБ ООН документ с фактами выполнения своих обязательств по договоренностям с США по Сирии и их нарушениями Вашингтоном. Об этом сообщает РИА Новости.

Захарова сообщила, что документ, содержащий факты, даты и цифры, уже распространен в Женеве постпредством РФ. По ее словам, он положит конец обсуждениям в обществе невыполнения российской стороной своих обязательство.

«Для того чтобы прекратить всяческие инсинуации по этому поводу, РФ приняла решение распространить в качестве официального документа СБ ООН, а также на площадке ООН не только в Нью-Йорке и в Женеве документ, в котором приводятся и собраны все факты выполнения российской стороной своих обязательств по российско-американским договоренностям и невыполнения своих обязательств американской стороной», — добавила Захарова.