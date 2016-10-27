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27 октября 2016, 13:49
биология медицина паразиты

Паразитический червь даст средство для борьбы с астмой

Головная часть червя Ancylostoma caninum
Головная часть червя Ancylostoma caninum
DPDx

Большая группа ученых из Австралии, Таиланда, США, Германии и Франции обнаружила, что вещество, синтезируемое в организме паразитического червя, может бороться с астмой и другими аутоиммунными заболеваниями.

Коллектив исследователей, который возглавляли Северин Наварро (Severine Navarro) и Алекс Лукас (Alex Loukas) из Университета Джеймса Кука в Квинсленде, исследовал собачью анкилостому (Ancylostoma caninum), которая паразитирует преимущественно в тонком кишечнике собак. Анкилостомы относятся к типу круглых червей. Размер самок у данного вида 1,4 – 1,6 сантиметров в длину и 0,5 миллиметра в диаметре. Самцы несколько мельче, их длина не превышает 1,2 сантиметра.

Как было показано ранее в целом ряде исследований, различные паразитические круглые черви оказывают существенное влияние на иммунную систему своего хозяина, порой усиливая иммунный ответ против ряда болезней. Такие эффекты были обнаружены в отношении болезни Крона и глютеновой энтеропатии. В этот раз ученые перешли от изучения влияния на иммунную систему обитающих в организме круглых червей к поиску конкретных веществ, определяющих полезный эффект.

Исследователи выделили из собачьих анкилостом более ста белков, один из которых, получивший название противовоспалительный белок-2 (AIP-2), подтвердил свою полезность. После того, как AIP-2 вводили лабораторным мышам, страдающим астмой, у них подавлялось воспаление дыхательных путей. Это было связано с уменьшением активности Т-клеток и дендритных клеток иммунной системы. Северин Наварро и ее коллеги также сообщают, что AIP-2 уменьшает интенсивность деления Т-клетокиммунной системы у пациентов-людей, страдающих аллергией на пылевых клещей.

Работа была опубликована в журнале Science Translational Medicine.

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