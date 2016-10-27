Завершился конкурс научного танца

Американская ассоциация содействия развитию науки подвели итоги конкурса Dance Your Ph.D., в котором ученые должны были изложить содержание своей диссертации языком танца. Впервые в число победителей вошел исследователь из России.

Три победителя были определены в отдельных категориях: биология, химия и социальные науки. Танец сотрудника Института белка РАН Евгения Согорина и его друзей из серпуховского танцевально-спортивного клуба «Алькасара» был посвящен трудностям, с которыми сталкивается рибосома в процессе синтеза белка, и тому, как эти трудности преодолеваются. Он победил в категории «Химия». Лучшим танцем в области биологических наук был признан танец Карлы Браун из Университета Глазго. Ее исследование посвящено генетическому распространению устойчивости к антибиотикам. В категории «Социальные науки» победила Маргарет Данилович из Медицинской школы Северо-западного университета в Чикаго. Ее диссертация и танец предлагают решение проблемы ухудшения физической культуры в процессе старения населения. Каждый из трех победителей получит 500 долларов.

Отдельно был определен победитель по итогам опроса посетителей сайта журнала Science. Им стала Эммануэль Алалуф из Свободного университета Брюсселя. Ее исследования посвящены гемоксигеназе-1 миелоидного происхождения и раку.

Наконец, первую премию, приз в 1000 долларов и поездку на конференцию Американской ассоциации содействия развитию науки выиграл Джейкоб Бруберт из Кембриджского университета. Его танец при помощи стэпа, сальсы и цирковых номеров иллюстрировал биоинженерное исследование работы клапанов сердца.