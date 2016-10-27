В черепе мозазавра застрял зуб его сородича

О необычно находке сообщили ученые на конференции Общества палеонтологии позвоночных, которая проходит в эти дни в Солт-Лейк-Сити. Им удалось обнаружить следы битвы между двумя мозазаврами – крупнейшими морскими рептилиями мелового периода.

Мозазавры находились на вершине пищевой пирамиды тогдашних морей и питались рыбами, а также своими сородичами меньшего размера. Их рацион палеонтологи смогли установить по окаменевшему содержимому кишечников. Экземпляр, представленный на нынешней конференции, относится к североамериканскому виду Mosasaurus missouriensis. Он был обнаружен в 2012 году в слоях сланца, добытых на юге канадской провинции Альберта. Длина тела животного составляла 6,5 метров. На черепе мозазавра, под глазом, находилось большое отверстие – след укуса. Животное пережило нападение, на что указывают следы заживления кости вокруг раны. Но мозазавр унес в своем черепе один из зубов нападавшего, который в результате тоже попал в распоряжение палеонтологов.

Такуя Кониси и его коллеги из Университета Цинциннати изучили окаменевший зуб и пришли к выводу, что он принадлежал мозазавру того же вида и того же размера, что и обладатель черепа. Они предполагают, что драка была скорее следствием конкуренции между особями, например, между самцами в период размножения, а не результатом нападения с целью добыть пищу. В любом случае это первое в истории свидетельство нелетального столкновения между двумя мозазаврами.