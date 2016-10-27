Путин напомнил о «неустроенности миропорядка»

Президент России Владимир Путин, выступая на итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» в Сочи, напомнил о том, что «неустроенность миропорядка», о которой говорилось на прошлогодней встрече клуба, до сих пор сохраняется, передает сайт Кремля.

«К сожалению, за прошедшие месяцы к лучшему мало что изменилось, если быть откровенным – ничего к лучшему не изменилось», — говорит глава государства.

Он подчеркивает, что мировое сообщество отвлечено от реально стоящих перед ним проблем теми противоречиями, которые наблюдаются во внешнеполитических и экономических событиях между странами. Взаимное недоверие, в свою очередь, мешает эффективно отвечать на глобальные угрозы.

«По сути в кризисе оказался сам проект глобализации, а в Европе говорят уже – мы это хорошо знаем, слышим – о несостоятельности мультикультурализма. Считаю, что такая ситуация – во многом следствие ошибочного, поспешного, а в чем то и самоуверенного выбора, сделанного элитами некоторых государств четверть века назад», — отметил российский лидер.

Путин сообщил, что «находясь в явной эйфории (после окончания холодной войны), они по сути отказались от содержательного, равноправного диалога с другими участниками международной жизни, предпочли не создавать и совершенствовать универсальные институты, а попытались распространить на весь мир действие своих собственных структур, норм и правил, пошли по пути глобализации и безопасности «для себя, любимых», для избранных, а не для всех. Оказалось, что далеко не все с этим согласны».

Напомним, в работе клуба приняли участие более 130 российских и зарубежных экспертов и политологов. В рамках его работы обсуждался широкий круг вопросов, касающихся внешнеполитической и экономической деятельности России, а также вопросов технологий и демографии.