Путин заверил в готовности поставить газ Украине в любую секунду

Российский лидер Владимир Путин, выступая на итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», рассказал об опасениях, которые вызывает у Москвы недостаточность украинских запасов газа к зиме, передает РИА Новости.

Президент РФ заверил, что «Газпром» в любую секунду готов восстановить поставки голубого топлива на Украину по 180 долларов за тысячу кубических метров — но только на условиях предоплаты.

По словам Путина, соответствующая договоренность была достигнута еще в минувшем году, и речь идет о ценовом равенстве между Украиной и соседними странами, куда также поставляется российский газ, — например, Польшей.

Президент РФ напомнил, что газовый вопрос по инициативе украинского лидера Петра Порошенко был поднят на переговорах в нормандском формате в Берлине. По словам Путина, президент Украины спросил, может ли Россия возобновить поставки газа.

«Конечно, может. В любую секунду. Для этого ничего не нужно, у нас есть контракт, есть дополнения к нему. Нужно только одно — предоплата», — напомнил российский лидер.