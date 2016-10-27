Путин назвал добрыми свои отношения с президентом Франции

Российский лидер Владимир Путин в ходе итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» рассказал его участникам о своих добрых личных отношениях с французским коллегой Франсуа Олландом, передает РИА Новости.

По словам Путина, на их с Олландом отношения не повлияла история с отменой запланированного визита российского президента в Париж. «Мы в хорошем контакте... И будем в контакте оставаться для решения самых острых двусторонних и многосторонних вопросов. Мы будем это использовать на благо России и Франции», — заявил президент РФ.

До этого он рассказал о своем решении отменить визит в Париж, который должен был состояться 19 октября. По словам Путина, поездка была отменена, потому что Елисейский дворец дал понять, что время для нее выбрано неподходящее.