Путин возмутился полетами российских самолетов рядом с американским ВМФ

Президент России Владимир Путин был возмущен высоким риском действий руководства Минобороны РФ в инциденте, когда российские военные самолеты пролетели в непосредственной близости от американского корабля в Черном море, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, на заседании правительства некоторые из присутствующих заявили, что американцы «это заслужили». В ответ Путин поинтересовался: «Вы с ума сошли?» Эта история, по мнению агентства, показывается, насколько сложна ситуация.

«Новая холодная война очень похожа на старую, Россия все также бряцает ядерным оружием. Но Владимир Путин не является сторонником радикальных мер во внешней политике», — пишет в этой связи Bloomberg.

Так, почетный профессор политологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке Роберт Легвольд в интервью агентству отметил, что нынешняя напряженность в отношениях между Россией и США очень похожа на кризис 50-60-х годов ХХ века, с той только разницей, что ядерного оружие сейчас гораздо больше, и его арсенал постоянно обновляется. Катастрофическая война может быть вызвана незначительной ошибкой.

В свою очередь, председатель неправительственного Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов сообщил Bloomberg, что недавний крах попытки прекращения огня в Сирии для России был переломным. До этого момента США и РФ сотрудничали, сейчас же речь идет о том, чтобы попытаться избежать прямого столкновения с США и российскими войсками.