Путин рассказал о благополучном выходе на пенсию в будущем

На итоговой пленарной сессии XIII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заверил в своем «благополучном выходе на пенсию», когда наступит подходящее время. При этом, лидер страны отметил, что пока является действующим главой государства. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый модератор (пленарной сессии) пожелал мне благополучно выйти на пенсию, я тоже себе этого желаю. Когда время придет, это (будет) очень правильно, нужно сделать. Пока я еще не на пенсии, действующий руководитель большой державы, я должен быть сдержанным, не проявлять в своих выражениях излишнюю агрессивность. Я, собственно говоря, и не думаю, что это мой стиль», — пояснил Путин.

Президент России также подчеркнул, что «особенно в этой аудитории мы должны быть откровенны друг с другом, должны вести открытую дискуссию, иначе она не имеет смысла, будет постной и абсолютно неинтересной».

Путин также выразил благодарность всем участникам клуба за готовность к открытым дискуссиям и активное участие в его работе. Напомним, что клуб «Валдай», который проходит в Сочи, от двери как для российских, так и для зарубежных экспертов и политологов. В рамках его работы обсуждают широкий круг вопросов, касающихся внешнеполитической и экономической деятельности РФ, а также вопросов технологий и демографии.