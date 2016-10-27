Путин дал российское гражданство украинскому миллиардеру

Глава РФ Владимир Путин подписал указ о предоставлении российского гражданства миллиардеру из Украины Эдуарду Шифрину. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять в гражданство Российской Федерации следующих лиц: … Шифрин Эдуард, родившийся 12 июля 1960 г. на Украине, с дочерью Софией Розой, родившейся 6 мая 2000 г. в Великобритании», — говорится в тексте документа.

Шифрин является соучредителем международного холдинга Midland Group, который занимается металлургическим производством, недвижимостью, сельским хозяйством, судоходством, передает ТАСС. В Москве компании принадлежат бизнес-центры Midland Plaza, Diamond Hall, а также ТЦ «Парус».

В 2010 году миллиардер занял 773-е место в мировом рейтинге миллиардеров по версии Forbes. Его состояние на тот момент оценивалось 1,3 млрд долларов.