ЦИК пообещал внедрить QR-код на президентских выборах 2018 года

Член ЦИК Антон Лопатин рассказал о планах Центризбиркома использовать на предстоящих в 2018 году президентских выборах QR-код. Эта технология позволяет преобразовывать итоговые данные результатов голосования с каждого участка. Об этом пишут «Известия».

«Если будет QR-код, это, можно сказать, дополнительная гарантия, что системные администраторы не перепутают или не ошибутся. В день голосования нагрузки — колоссальные, и человеческий фактор все равно был и будет. Ошибки в такой ситуации всегда приводят к скандалам», — пояснил Лопатин.

Тестовая версия программы прошла испытания. После заполнения протокола в электронном виде с ее помощью на печать будет выводиться QR-код. В нем будут содержаться данные из протокола. В настоящее время эти данные в государственную автоматизированную систему (ГАС) «Выборы» вводят вручную.

Идея ввести технологию появилась у одной из региональных избирательных комиссий. Глава Федерального центра информатизации (ФЦИ) при ЦИК РФ Михаил Попов сообщил, что ФЦИ готов внедрить соответствующую программу.