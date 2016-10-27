СМИ узнали о нежелании РФ сокращать нефтедобычу вслед за ОПЕК

Российская сторона ответила отказом на предложение Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) сократить добычу нефти, передает Reuters со ссылкой на неназванные источники.

Они утверждают, что РФ готова заморозить добычу нефти только на нынешнем уровне, тогда как участники ОПЕК рассчитывали 28–29 октября в Вене на встрече картеля и представителей не входящих в него стран обсудить сокращение ее добычи на 4%.

Исключение в этом смысле организация готова сделать для трех стран — Ирана, Ливии и Нигерии, а вот аналогичную заявку Ирана, по мнению экспертов, ОПЕК вряд ли согласует.

Напомним, предварительная договоренность об ограничении нефтедобычи была достигнута на неформальной встрече представителей ОПЕК в конце сентября в Алжире. Окончательное решение должно быть принято в Вене 30 ноября на официальной встрече организации.

В середине октября российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова присоединиться к решению ОПЕК и заморозить добычу черного золота на текущем уровне. В октябре она составляла 11,2 млн баррелей в сутки — это рекорд со времен СССР. В том же месяце рекорд объема нефтедобычи обновила и сама ОПЕК.