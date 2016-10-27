СКР возложил вину за взрыв газа в Рязани на жильца

Взрыв газа в многоэтажном жилом доме в Рязани, в результате которого погибли семь человек, по предварительным данным, произошел из-за действий одного из жильцов, сообщает пресс-служба следственного управления СК по Рязанской области.

В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия. На месте квартиры, где находился эпицентр взрыва, были обнаружены фрагменты газового оборудования. Как удалось выяснить, они не имеют следов разрезов. При этом подчеркивается, что в момент взрыва жилой дом уже централизованно отапливался, но в нескольких квартирах было установлено газовое оборудование для индивидуального отопления.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса России ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц"). Статья предусматривает за совершенное преступление до 10 лет лишения свободы.

Проверку в связи со взрывом газа в жилом доме в Рязани проводит также Генпрокуратура РФ.

Взрыв газа в 10-этажном жилом доме в Первом Осеннем переулке произошел около 5 часов 23 октября. Взрыв унес жизни семерых человек, в том числе шестилетнего мальчика. Еще 13 человек пострадали.