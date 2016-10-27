27 октября 2016, 14:26
Премию Сахарова получили спасшиеся из плена ИГ езидки
Лауреатами премии Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова стали Надия Мурад и Ламийя Аджи Башар. Об этом сообщает ВВС.
Исламские правозащитницы и представительницы общины езидов отстаивают права своего народа с 2014 года. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) убили тысячи езидов, множество женщин попали к исламистам в сексуальное рабство, как Мурад и Башар. Но женщинам удалось спастись из плена.
Помимо них в шорт-листе премии были турецкий оппозиционный журналист Джан Дюндар и один из лидеров запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.
#Iraq: #SakharovPrize awarded to two #Yazidi #women https://t.co/NOsX0UENWw via @Reuters— Linda Hemby (@LindaHemby) 27 октября 2016 г.
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