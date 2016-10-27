Премию Сахарова получили спасшиеся из плена ИГ езидки

Лауреатами премии Европарламента «За свободу мысли» имени Андрея Сахарова стали Надия Мурад и Ламийя Аджи Башар. Об этом сообщает ВВС.

Исламские правозащитницы и представительницы общины езидов отстаивают права своего народа с 2014 года. Боевики запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) убили тысячи езидов, множество женщин попали к исламистам в сексуальное рабство, как Мурад и Башар. Но женщинам удалось спастись из плена.

Помимо них в шорт-листе премии были турецкий оппозиционный журналист Джан Дюндар и один из лидеров запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Мустафа Джемилев.