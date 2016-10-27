Проблемы с Galaxy Note 7 обвалили прибыль Samsung почти на треть

Южнокорейская компания Samsung после неудачного запуска флагманского смартфона Galaxy Note 7 сократила свою операционную прибыль на 30 процентов по сравнению с аналогичным периодом года. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Согласно квартальной отчетности, прибыль компании за III квартал 2016 года составила 4,57 млрд долларов. При этом за аналогичный период 2015 года прибыль компании составила 6,4 млрд долларов.

Ранее компания была вынуждена изъять из продажи смартфон Galaxy Note 7 и снять его с производства из-за случаев самовозгорания аккумуляторной батареи. До отзыва Galaxy Note 7 компания Samsung ожидала квартальную операционную прибыль в 7,8 триллиона вон (6,8 миллиарда долларов).

По расчетам, операционная прибыль компании в три ближайших квартала сократится в общей сложности почти на пять миллиардов долларов. Операционная прибыль мобильного подразделения Samsung в третьем квартале снизилась до 100 миллиардов вон, что является самым низким показателем с четвертого квартала 2008 года.