В Новгородской области застрял ехавший из Москвы «Сапсан»

Скоростной поезд «Сапсан», следовавший по маршруту Москва — Санкт-Петербург, в 22:21 мск сломался возле станции Мстинский Мост в Новгородской области, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги (ОЖД). Опоздание поезда составит порядка 2,5-3 часа.

В сообщении пресс-службы уточняется, что на той же станции в 22:45 был остановлен второй «Сапсан», шедший по тому же маршруту, — и тоже по техническим причинам. Он, по предварительным данным, опаздывает примерно на полчаса.

К месту остановки поездов были направлены вспомогательный локомотив и резервный «Сапсан», буксировка сломавшихся экспрессов до станции Малая Вишера уже началась. Пассажиры рассказывают в соцсетях, что им выдали конфеты и заявления на возврат стоимости билетов.

При остановке «Сапсанов» в вагонах пропало электричество, через некоторое время сработала резервная система, но потом отключилась и она. Буксировка составов проводится без света и при неработающей системе отопления. В общей сложности вместе с поездами застряли около 500 пассажиров, их обещали развезти по домам на трех автобусах.