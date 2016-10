Четвертый сезон «Шерлока» стартует 1 января 2017 года

На официальной странице сериала «Шерлок» в Facebook сообщается, что четвертый сезон начнется 1 января 2017 года.

Первый эпизод, который будет называться «Шесть Тэтчеров» (The Six Thatchers), выйдет на экраны 1 января 2017 года. Вторая серия будет озаглавлена как «Лгущий детектив» (The Lying Detective). Сезон будет состоять из трех эпизодов.

4 октября британский актер Бенедикт Камбербэтч, играющий в сериале роль сыщика Шерлока Холмса, заявил, что четвертый сезон сериала может стать последним.

«Мы никогда не говорим "никогда" проекту. Я хотел бы возвращаться к нему, хотел бы снова погружаться в него. Но что касается ближайшего будущего, то мы сделали нечто завершенное. Думаю, надо просто подождать и посмотреть», — сказал он.