Асад продлил амнистию решившим сдаться боевикам

Президент Сирии Башар Асад продлил действие указа об амнистии для сдавшихся властям боевиков на три месяца, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение канцелярии сирийского президента.

Первоначально указ об амнистии вступил в силу 28 июля 2016 года. Согласно ему, вооруженные лица, скрывавшиеся от правосудия, освобождаются от ответственности, если сдадутся и передадут свое оружие государственным судебным органам или полиции. При этом сирийский президент обещал дать амнистию всем членам террористических группировок, которые воюют против сирийской армии, если они согласятся на предложенные условия.

В начале октября Башар Асад заявил, что борьба с террористическими группировками продолжится до тех пор, пока они не покинут город Алеппо. и вывести боевиков из Алеппо через коридоры, которые были специально созданы для этих целей.

В минувшее воскресенье сирийские правительственные войска начали наступление на юге Алеппо после окончания трехдневной гуманитарной паузы, во время которой террористы и мирные жители могли покинуть город. Боевики отказались оставлять захваченные территории и под угрозой смерти запретили выходить мирным гражданам.

Ранее в четверг стало известно, что группы боевиков предприняли контратаки позиции сирийской армии и ополчения на юго-западе Алеппо под прикрытием реактивных систем залпового огня «Град».