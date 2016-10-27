Toyota отзывает еще 5,8 млн автомобилей из-за подушек безопасности

Японская автомобильная корпорация Toyota Motor объявила об отзыве около 5,8 млн автомобилей во всем мире, передает Reuters.

Причиной очередного отзыва снова стала замена потенциально взрывоопасных подушек безопасности производства компании Takata. Агентство напоминает, что автопроизводители ранее уже массово отзывали автомобили из-за этих подушек, которые в условиях долгой жары могут взрываться. Эти взрывы считаются причиной гибели минимум 16 человек.

Под нынешний отзыв попадают Toyota Corolla, а также хэтчбеки Vitz (Yaris на рынках ряда стран), выпущенные с мая 2000 по ноябрь 2001 года, а также в декабре 2014 года и в апреле 2006 года.

Уточняется, что под отзыв попадают 1,16 млн автомобилей, проданных в Японии, 820 000 — в Китае, 1,47 — в Европе, а также машины, проданные в Центральной и Южной Америке, Африке, на Ближнем Востоке и в Сингапуре.

Кроме того, Toyota отзывает около 20 000 машин, на которых подушки Takata уже заменили в рамках кампании по отзыву в 2010 году. Выяснилось, что в замененные подушки безопасности не добавили осушающего агента.

В конце июня японская корпорация уже заявляла об отзыве 1,43 млн автомобилей по всему миру из-за дефекта подушки безопасности.

Ранее автоэксперты пришли к мнению, что самым популярным в мире автомобилем в 2016 году стала японская Toyota Corolla. В течение восьми первых месяцев года спрос на этот автомобиль составил 836 тысяч единиц, что на 1,5% меньше, чем в прошлом году. При этом по итогам 2015 года Toyota Corolla также оказалась лидером продаж по всему миру.