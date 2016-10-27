В поездах из Центральной Азии в Россию пресекли канал вербовки террористов

Спецслужбы стран Центральной Азии перекрыли канал вербовки террористов, который действовал в пассажирских поездах, следовавших из этих стран в Россию, передает РИА Новости со ссылкой на директора Региональной антитеррористической структуры (РАТС) Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) Евгения Сысоева.

По информации источника, вербовка была пресечена правоохранительными органами Таджикистана, Киргизии и Казахстана еще в 2015 году. Члены международных террористических организаций действовали в поездах международного сообщения, которые следовали в Россию через Казахстан.

В РАТС также сообщили, что в 2015 году ФСБ России в сотрудничестве с коллегами из стран Центральной Азии задержала около 80 жителей этого региона, являющихся членами различных террористических организаций.

Ранее сообщалось, что антитеррористические учения армий стран Шанхайской организации сотрудничества «Мирная миссия» пройдут в России в 2018 году.