Петербургскую «фабрику троллей» закидали коктейлями Молотова

В Петербурге двое неизвестных забросили три «коктейля Молотова» в бизнес-центр, в котором расположена «фабрика троллей». Об этом пишет «Фонтанка».

Считается, что в здании на ул. Савушкина, 55 находится офис платных интернет-комментаторов.

Изначально у формирующих нужное общественное мнение на ту или иную тему писателей офис располагался в Ольгино. Поэтому широким массам они известны как «ольгинские тролли».

Камеры наблюдение зафиксировали, что в ночь на 26 октября два человека в масках забросили в окно второго этажа бутылки с горючей жидкостью. Начался пожар, который затушил ночной администратор.

Видеозапись передана в 34-1 отдел полиции Приморского района Санкт-Петербурга.