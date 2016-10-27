Путин похвалил выбранный Трампом образ «простого парня»

На пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай» президент РФ Владимир Путин прокомментировал ход предвыборной кампании в США и уделил особое внимание имиджу кандидата-республиканца Дональда Трампа, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, Трамп эксплуатирует образ «простого парня», что не лишено смысла, поскольку он экстравагантен, но при этом представляет интересы простых людей — «той части общества, которая устала от элит во власти».

«Он работает на этой поляне. Он выбрал свой способ достучаться до сердец избирателей. Я думаю, что не так уж это все бессмысленно. Насколько это будет эффективно — выборы покажут», — пояснил Владимир Путин.

Он также заверил, что Россия будет работать с любым президентом, которого выберет американский народ. Кроме того, президент РФ в очередной раз опроверг обвинения в том, что Москва якобы влияет на предвыборный процесс в США.

Подозрения в том, что Россия поддерживает кандидатуру Трампа на пост главы Белого дома и прилагает некие усилия для его победы, Путин назвал «полным бредом и чушью», а также «способом манипулирования общественным мнением накануне выборов».

Появление подобных спекуляций российский лидер объяснил вбросом в общественное сознание с целью « борьбы тех, кто защищает кандидата Демократической партии госпожу Клинтон».