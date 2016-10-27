Киев выделит на «Евровидение» почти 8 млн долларов

Власти Киева намерены выделить 200 млн гривен, или около 7,8 млн долларов, на проведение песенного конкурса «Евровидение» в 2017 году, передает «Укринформ».

Как пояснил председатель постоянной комиссии Киевсовета по вопросам бюджета и социально-экономического развития Андрей Странников, выделить эти средства предполагается путем корректировки бюджета. По его словам, 50 млн гривен направят организаторам в 2016 году и 150 млн — в следующем.

15 мая украинская певица Джамала с песней «1944», посвященной депортации крымско-татарского народа, выиграла «Евровидение-2016» в Стокгольме. По правилам, страна победителя будет принимать следующий конкурс.

В сентябре местом проведения «Евровидения-2016» был выбран Киев. Главной ареной конкурса станет Международный выставочный центр. Полуфиналы пройдут 9 и 11 мая, финал — 13 мая.

Ранее Европейский вещательный союз подсчитал, что проведение «Евровидения» на Украине обойдется в 15 млн евро. В свою очередь, руководство Киева пришло к выводу, что бюджет города может получить около 20 млн евро от проведения конкурса.