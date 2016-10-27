Наблюдатели ОБСЕ заявили о нарушениях на выборах в США

Наблюдатели Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявили о нарушении международных норм при проведении выборов президента США. Об этом пишет издание Frankfurter Allgemeine Zeitung.

«До шести миллионов американцев исключены из процесса выборов», - заявил директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

По его словам, к голосованию не допустят 3,2 млн человек, находящихся под следствием или судимых, а также 2,6 млн заключенных.

Наблюдатель ОБСЕ за американскими выборами от Германии Юрген Клинке выразил обеспокоенность тем, из-за разницы часовых поясов результаты выборов в одних штатах будут объявлены тогда, когда голосование в других штатах еще не завершится. По его мнению, такой подход обеспечит «неоправданное влияние на избирателей».

В настоящее время досрочное голосование проходит в 37 штатах США.