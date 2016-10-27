Путин заверил в отсутствии попыток влияния на выборы в «не банановой стране»

Выступая на итоговой пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», президент РФ Владимир Путин рассказал о попытке США приписать России статус «новых варваров», пытающихся дестабилизировать мировую обстановку, в частности, повлиять на ход американских президентских выборов. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Хочу задаться вопросом и вам этот вопрос задать: неужели кто то всерьез думает, что Россия может как то повлиять на выбор американского народа? Америка – это какая то "банановая страна", что ли? Америка – это великая держава. Если я не прав, поправьте меня, пожалуйста», — сказал российский лидер.

Путин также подчеркивает, что численность населения США составляет около 600 млн человек. В то время как в России — 146 млн человек, а в Европе — 300 млн человек.

«Просто смешно даже об этом говорить. Нет, это все равно используется для достижения своих политических целей», — подчеркивает глава РФ.

Он отметил, что используя упоминания о России в своей предвыборной гонке, в США отводят взгляд от действительно важных проблем, требующих серьезных решений.

«Казалось бы, в Америке действительно множество острых, действительно насущных проблем – от колоссального государственного долга до роста насилия с применением огнестрельного оружия и фактов полицейского произвола. И, наверное, в ходе выборов разговор должен был бы идти именно об этом, о других нерешенных проблемах. Но, видимо, сказать элите особенно нечего, нечем общество успокоить. Поэтому куда проще отвлечь внимание людей на российских так называемых хакеров, шпионов, агентов влияния и так далее, и тому подобное», — пояснил Путин.

При этом он отмечает, что в мире нет какого-то консенсуса или универсального решения назревших проблем, а граждане многих стран не уверены в светлом будущем.

«Существует, совершенно точно, дефицит стратегии и идеологии будущего. Это создает атмосферу неуверенности, которая прямо влияет на общественные настроения», — резюмирует президент.