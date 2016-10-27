В сети нашли доказательство подготовки ИГ атаки в Нижнем Новгороде

Боевики запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство» опубликовали видео с «солдатом ИГ», якобы участвовавшем в перестрелке с полицейскими в Нижнем Новгороде. Об этом сообщается на сайте мониторинговой группы SITE, которая отслеживает публикации террористов в интернете.

В ролике, который удалось обнаружить в сети, мужчина в маске сидит в комнате на фоне флага «Исламского государства». В своей речи он угрожает «врагам» и присягает на верность лидеру организации Абу Бакру аль-Багдади.

Днем ранее в твиттере группы SITE появилось сообщение о том, что «Исламское государство» взяло на себя ответственность за вооруженное нападение в Нижнем Новгороде. В организации заявили, что в нападении участвовали двое «солдат ИГ».

23 октября в Нижнем Новгороде прошла спецоперация по обезвреживанию подозреваемых в терроризме. Двое мужчин, оказавших сопротивление, были убиты, еще одного удалось задержать. В багажнике машины боевиков обнаружили взрывчатку. Местные СМИ сообщали, что на съемной квартире подозреваемых были найдены маски и флаг террористической группировки ИГ. СМИ также сообщали, что подозреваемые были уроженцами Узбекистана.

Предыдущее нападение, которое взяло на себя ИГИЛ, произошло в России в августе. Тогда два молодых человека с топорами напали на пост ГИБДД в Балашихинском районе Подмосковье. Нападавшие были застрелены. Двое полицейских были ранены, один из них позже скончался.