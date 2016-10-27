Захарова отвергла причастность РФ к удару по сирийской школе

Российские вооруженные силы не причастны к бомбардировке школы в сирийском городе Идлиб, в результате которой 22 ребенка, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление официального представителя российского Министерства иностранных дел Марию Захарову.

«В этой трагедии тут же обвинили Российскую Федерацию, российские ВКС, сирийские вооруженные силы, прямо сказав, что это была бомбардировка, осуществленная Россией и Сирией. Это вранье. РФ не имеет никакого отношения к этой страшной атаке», – цитирует агентство заявление Захаровой. При этом она пообещала, что в ближайшее время Минобороны изучит все материалы по удару и сделает официальное заявление.

В МИД России также отметили, что к расследованию этой трагедии должны срочно подключиться все международные институты, правозащитные и общественные организации. В Москве при этом отметили, что западная коалиция во главе с США в Сирии продолжает грубо нарушать нормы международного права и все более дестабилизирует обстановку в этой стране.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин назвал «ужасными» сообщения об ударе по школе в сирийском Идлибе.

Утром 27 октября Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) сообщил об атаке на школу в городе Идлиб. В результате погибли 22 ученика и шесть учителей. По оценке наблюдателей, это была «самая смертоносная атака на школу со времен начала войны пять лет назад».