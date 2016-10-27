Байкер Хирург отказался извиниться перед Райкиным

Лидер мотоклуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) заявил, что не оскорблял художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина. Об этом сообщает «Коммерсантъ FM».

«Я от своих слов отказываться не собираюсь и не буду. Я не про Райкина это говорил, разве не понимаете? Я говорю в целом про то, что происходит с Россией сейчас. Я не хочу, чтобы она была сточной канавой, вот и все, чтобы сюда текла чернуха. Я просто отреагировал на то, что он сказал. Никакой бес меня не путал», — пояснил Залдостанов в ответ на призыв пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова принести извинения в адрес Райкина.

Байкер еще раз подтвердил свои слова и подчеркнул, что более свободной, чем Россия, страны сложно себе представить.

«...что угодно вторят, что угодно пишут. Какая цензура? Свобода слова! Более свободную страну, чем Россия, сложно представить», — резюмировал он.

Как сообщалось ранее, Песков рекомендовал Залдостанову извиниться перед худруком «Сатирикона», посчитав его высказывание оскорбительным.

«Главный вопрос во всей этой дискуссии — огромный талант Райкина, к которому мы относимся с безграничным уважением. И я считаю, что просто бес попутал этого мотоциклиста, который его оскорбил. Я надеюсь, что он извинится», — сказал Песков.

Напомним, что Хирург критически отнесся к словам Райкина о цензуре. «Под видом свободы эти райкины хотят превратить страну в сточную канаву, по которой текли бы нечистоты. Бездействовать мы не будем, и я сделаю все, чтобы защитить нас от американской демократии», — сказал Залдостанов.

24 октября на съезде Союза театральных деятелей России Константин Райкин призывал деятелей искусства решительно осудить закрытие спектаклей и выставок якобы оскорбленными активистами, которые, по его мнению, занимаются «безобразным посягательством на свободу творчества».