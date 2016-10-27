Супруга Зельдина опровергла сообщения о его госпитализации в тяжелом состоянии

Супруга народного артиста СССР Владимира Зельдина опровергла сообщения СМИ о том, что 101-летний актер срочно госпитализирован в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

«Владимир Михайлович госпитализирован три недели назад. У него очень низкое давление, он чувствует себя то лучше, то хуже, и врачи следят за его состоянием», — рассказала собеседница в интервью агентству.

По словам Иветты Зельдиной, ее супруг в настоящее время находится в военном госпитале, и получить информацию из этого медицинского учреждения довольно сложно. «Никакой новости в госпитализации Владимира Михайловича нет. Никто прежде об этом не сообщал, а теперь как-то узнали, и информация распространилась», — отметила Зельдина. При этом она не стала комментировать причину ухудшения здоровья актера.

Ранее 27 октября издание Life сообщило о том, что актер Центрального академического театра Российской армии Владимир Зельдин госпитализрован в одну из больниц Москвы. По предварительной информации, состояние здоровья артиста оценивается как тяжелое — с каким именно диагнозом Зельдин доставлен в больницу, не уточнялось.

В августе 2015 года Владимир Зельдин успешно перенес операцию на шейке бедра.