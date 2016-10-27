Звягинцев поддержал Райкина против цензуры в искусстве

Режиссер Андрей Звягинцев заявил, что деньги, выделяемые на создание произведений искусства, принадлежат не чиновника, а налогоплательщикам. В своем интервью «Коммерсанту» он полностью поддержал позицию руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина, выступившего против цензуры в искусстве.

Звягинцев заявил, что чиновники взяли на себя смелость решать, что нужно народу и на его деньги заказывают «свои агитки и жалкие поделки».

«Кто же наградил их безупречной квалификацией сразу во всех видах человеческой деятельности? Когда, наконец, чиновники поймут, что их дело — организовывать и поддерживать труд людей, а не раздавать им свои "заказы"?» — отмечает он.

Звягинцев признал, что настоящее положение вещей не позволяет искусству существовать без поддержки властей. Но заявил, что власти не имеют права пользоваться ситуацией и ангажировать культурную жизнь России.

Напомним, 24 октября на VII съезде Союза театральных деятелей России Райкин заявил о участившихся попытках общественных организаций оказать давление на искусство.

25 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказал мнение, что выделяя деньги на постановку, власти «вправе обозначить ту или иную тему».

26 октября заместитель министра культуры РФ Александр Журавский попенял Райкину за низкую заполняемость залов «Сатирикона».