Сирийская оппозиция объявила о наступлении на Алеппо

Сирийская оппозиция, поддерживаемая Турцией, начала большое наступление на правительственные войска в Алеппо. Более ста человек ранены, 15 мирных жителей убиты. Об этом сообщают AFP и BBC.

Наступление пытается прорвать осаду восточной части Алеппо. Выпущены сотни ракет, подорваны три бронеавтомобиля. К военным действиям присоединились все оппозиционные группировки. Ожидается, что союзники, находящиеся внутри Алеппо их поддержат атаку на войска, подконтрольные главе Сирии Башару Асаду.

Напомним, гуманитарная пауза в сирийском Алеппо длилась три дня. Ранее сообщалось о том, что последние 10 суток российско-сирийские военные не бомбят территорию Алеппо.